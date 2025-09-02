ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー3年目のカーメン・ムジンスキー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は2打数無安打 相手先発は、26歳の生え抜き右腕ムジンスキー。2020年のドラフト特別枠（CB-A）全体31位でパイレー