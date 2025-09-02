日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 68(68) SBI証券 27(15) 楽天証券11(11) 三菱UFJeスマート