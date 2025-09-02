中国とロシアの首脳会談が北京で行われ、中露の緊密な関係をアピールしました。中国国営メディアによりますと習近平国家主席は、プーチン大統領との会談でアメリカファーストを掲げるトランプ政権を念頭に「中露は多国間主義を維持するべき」と強調しました。その上で、習主席は中露が主導して設立した上海協力機構などを通じて協力を強化していくことを表明しました。これに対し、プーチン大統領は「中露関係は歴史上最高レベルに