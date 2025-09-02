今回、Ray WEB編集部は好きな人に告白できずにいることについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・あいは、もうすぐ大学を卒業します。しかし彼女には、未だ想いを伝えられずにいる男の子がいて……？あいはまなの投稿を見て、駿くんと彼女が付きあっているのではないかと考えます。このあと彼女は彼に想いを伝えられるのでしょうか……！？原案：Ray WEB編集部作画：しもだかほライター Ray WEB編集部あわせて読みたい