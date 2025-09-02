活発な前線の影響で、秋田県、山形県、新潟県、石川県では、3日未明から朝にかけて、富山県では、明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。