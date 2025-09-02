歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。東京で開催されたファンミーティングの様子を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】ファンミーティングでカラオケ披露前日にコンサートで「声が残っててよかった」黒のTシャツとジーンズというカジュアルな姿でステージに立つ工藤さん。「カラオケ抽選リクエスト」と称して、工藤さんがカラオケに合わせて、即興で歌う様子が５本の動画で投稿されています。