きょう昼すぎ、埼玉県蓮田市で、横断歩道を渡っていた75歳の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。警察によりますと、きょう午後1時すぎ、埼玉県蓮田市の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた75歳の女性が普通乗用車にはねられました。女性は頭などにけがをして、意識不明の重体です。警察は、車を運転していた埼玉県上尾市の会社員・青木颯真容疑者（21）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。青木容疑者は「前をよく