9月1日、現在双子の妊娠後期であることを公表している中川翔子がInstagramを更新した。【写真】「胎動が尊くてはやくもさみしいきもち」最新SHOTを公開中川は、自身のInstagramアカウントにて、「9月に突入しましたね！ということは、、 もうすぐ双子に会えるってことだ、、！」「人生が丸ごと一気に変わるんだなぁ」とコメント。続けて、「だけど先祖代々全員のメモリーがここにある」「不思議で怖くてでも楽しみで初めての気持