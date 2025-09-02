自民党の森山幹事長は、参議院選挙を総括する両院議員総会で、大敗の責任をとり、幹事長を退任する考えを表明しました。今後、石破首相の政権運営はどうなるのでしょうか。政治部官邸キャップの平本典昭記者に聞きます。両院議員総会は終わりましたが、森山幹事長が「辞任する」と表明しました。その後、新たに小野寺政調会長も辞任を表明、党幹部の辞任表明が相次いでいます。政権にとっては、大きな打撃となります。ただ、総会に