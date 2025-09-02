6月下旬から40日以上連続でまとまった雨が降らなかった酒田市で、稲作に影響が出ています。出穂期に水不足となった「はえぬき」に被害が出ている農家を取材しました。酒田市八幡地域の橋本地区で農園を経営する本多郁也さん（24）。およそ35ヘクタールの農地を管理し去年の豪雨災害から自力で復旧した水田も含め30ヘクタールでコメ作りを行っています。去年の大雨災害から一転、酒田市ではこの夏、10ミリを超えるまと