◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(2日、マツダスタジアム)DeNAの佐野恵太選手が初回に先制2ランホームランを放ちました。初回、1アウト2塁のチャンスで打席に立った佐野選手。広島先発の床田寛樹投手が初球に投じたカットボールを捉えると、ライト方向への放物線を描いた打球はそのままスタンドへ。いきなりの先制2ランとなりました。今季13号を放った佐野選手は「打ったのはカットボールです。1打席目からチャンスでまわしてもらっ