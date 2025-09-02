◇プロ野球 セ・リーグ 中日-阪神(2日、バンテリンドーム)中日・上林誠知選手が初回に盗塁を記録。これでリーグトップタイに並びました。この日「3番・ライト」でスタメン出場した上林選手。第1打席では左足に死球を受け出塁します。すると続く細川成也選手の打席で、2塁への盗塁に成功。これで盗塁数を、阪神・近本光司選手に並ぶリーグトップタイの「27」としました。先日のお立ち台でも、足の状態へ懸念を口にしていた上林選手