北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が1日、「中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事」に出席するために専用列車で出発した。朝鮮中央通信が伝えた。外務省のキム・チョンイル報道局長が、崔善姫（チェ・ソニ）外相をはじめとする「党および政府の指導幹部が北京を訪問する国家元首に随行する」と明かした。