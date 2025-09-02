◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（2日、京セラドーム）3位DeNAとの差が1.5に迫っている巨人。なんとか連敗を2で止めたいところです。この日の先発は戸郷翔征投手。なかなか去年までの力が出せておらず、苦しんでいますが、ヤクルト相手には2勝0敗としています。この日、解説の能見篤史さんは戸郷投手について「マウンドでははったりも必要。悪くても悪くなく見せられる。バッターもマウンド上での表情とかを見たりしているの