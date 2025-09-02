幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。仕事がないと明かした。「仕事が無いので、愛車の軽バンで家具家電一式売ってきました」とつづり、家具が積み込まれたバンの写真を公開した。コメント欄は封鎖されているが、引用リポストでさまざまな書き込みがあった。「ヤフオクでファンに投げたほうが金になりそう」「