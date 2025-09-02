【新華社ウルムチ9月2日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス鉄道口岸（通関地）を経由した中欧・中亜班列（中国と欧州・中央アジアを結ぶ国際定期貨物列車）は、今年に入ってから8月29日までに6600本を超え、前年同期比21.8％増となった。中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ウルムチ局集団が明らかにした。同口岸経由の中欧・中亜班列は累計で4万8千本を超え、運行ルートは90路線に達し、18カ国46都市や地域をカバーしている。