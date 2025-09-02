自民党四役の森山幹事長と小野寺政調会長、鈴木総務会長、木原誠二選挙対策委員長は２日、７月の参院選で惨敗した責任を取り、辞任する意向を石破首相（党総裁）に伝えた。自民は同日、「解党的出直し」を明記した参院選の総括文書を決定した。