「ロッテ−日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ドラフト１位・柴田が３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する。プロ２度目の先発を前に「勝つことです」と必勝を期した右腕は、３試合目の登板で初めての敵地。「暑い」と苦笑いしつつ、強風については「試合で投げてみないとどんな感じかわからない。早く対応できれば」とポイントをあげた。高卒１年目で、優勝争いまっただ中の９月に巡って来た先発マウンド。「やば