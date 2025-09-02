東京・目黒区の住宅街で2日午後、住宅など3棟が燃える火事があり、午後5時半現在も消火活動が続いています。勢いよく立ちのぼったオレンジ色の炎が建物全体を激しく包み込み、近くにいる人たちが不安そうに見つめています。午後3時半ごろ、目黒区中目黒の住宅で「火の手が上がっている」と、目撃者から110番通報がありました。警視庁や東京消防庁などによりますと、これまでに住宅など3棟、あわせて約120平方メートルが燃えていて