「ウナギ」を取り巻く環境が心配です。ワシントン条約でニホンウナギも規制対象にすべきというEUの提案がことし6月にありましたが、規制は妥当という動きが出てきました。 【写真を見る】暑さ続きでウナギは｢とんでもない売れ行き｣ しかし…ワシントン条約の規制対象の動きに頭抱えるウナギ店 （小川美桜アナウンサー）「岐阜県各務原市に来ました。暑さが続く中、うなぎ店の賑わいはどうなっているんでしょうか？」9月に