【漫画】本編を読む「英語は向いてない」と思い続けていたよざひかる（@HikaruYoza）さんが、“1日1分”の勉強で苦手意識を克服した体験を描いた『英語に何度も挫折していた私がTOEIC450点から790点になった話』。本作はX（旧Twitter）で5.6万件の「いいね」を獲得し、注目を集めている。学生時代から英語の勉強に取り組むも、何度も挫折してきたよざさん。そんなある日、本屋で「英語は1日1分やれ」と説く一冊に出会う。その本