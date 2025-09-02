最高速度の2倍を超えるスピード違反者らに有罪判決！裁判では検察が「罰金刑は軽すぎる」として異例の控訴も先日、北海道・札幌高裁において、大幅な速度違反で検挙された男4人に対し懲役4か月（執行猶予2年）の有罪判決が言い渡されました。この裁判に関しては検察が異例の控訴をしたことが話題となっていますが、一体どのような事案だったのでしょうか。速度の出しすぎは事故に直結！（画像はイメージです）【画像】「オービ