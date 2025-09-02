江戸時代の幕府公認遊廓、吉原。ひとくちに吉原といっても、江戸時代初期に日本橋にあった元吉原、1657年の明暦の大火後に浅草の裏手に移動してからの新吉原の2つあり、落語などに出てくる「吉原」はたいてい新吉原の事を指します。今回はその新吉原遊廓で妓楼（女郎屋）の中に暮らしていた人々を紹介します。楼主妓楼の主人は楼主と呼ばれました。妓楼は２階建ての建物が多く、2階には座敷などがあって客を通し、1階の奥に楼主と