どっこいしょー！いつまでも若いつもりが…。知人の年齢を知って、なぜかショック！／ゆるゆる楽しい 40代ぼっち暮らし（1）男性の4人に1人が結婚しない時代となり、独身生活を楽しむ人が増えています。WEB系エンジニアから漫画家へと転身し、理系ならではのユニークな視点を描いた『理系の人々』シリーズで知られるよしたにさんもその一人です。ひとり暮らしは20年超、すっかり板についた独身40代の日々。日常に目新しさはないも