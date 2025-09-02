ジューシーなとりもも肉とトマトのごちそうレシピ2選【バリエ16品】彩り鮮やか！栄養たっぷり野菜・トマトのおかずトマトの赤い色は、食卓を明るくしてくれるばかりでなく、うまみと栄養が詰まっている証拠です。とりもも肉と一緒に作る、ごちそうトマトチキン料理を2つご紹介します。野菜売り場でトマトを見つけたらぜひ作ってみてください！＊＊＊■まるごとトマトとチキンのスープ煮トマトを煮ながらとり肉のうまみを引き出