去年7月の豪雨で被災し、移転による再建を目指していた鮭川村・羽根沢温泉の旅館が、物価高騰による建築費の増加などの理由から、再建を断念しました。66年にわたって親しまれてきた旅館の歴史に幕を下ろしました。ホテル紅葉館元木洋典専務「当初想定していた予算を大幅に上回ったことが一番で、かなり厳しい状況になることをもって再建を断念した」旅館の再建を断念したのは、鮭川村の羽根沢温泉にある「ホテル紅葉館」です。