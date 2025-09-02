俳優の福原遥が9月1日に自身のInstagramを更新。27歳の誕生日をドラマチームにお祝いしてもらったことを報告した。【映像】浜辺美波、25歳の誕生日迎え芸能界やファンが祝福 福原は「先日は27歳の誕生日をドラマチームの皆様がお祝いして下さりました」と、自身が主演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）のチームが誕生日を祝福してくれたことを報告。「皆さんからの寄せ書きと、私の大好物のそぼ