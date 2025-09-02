県は先ほど災害対策本部会議を開き、三種町の山本中学校で近くの川があふれて70人余りが取り残され、消防が対応に当たっていると明らかにしました。鈴木知事は会議で県民に対し「人命第一で周囲の状況を確認したうえで声を掛け合いながら避難または安全の確保に努めていただきたい」と呼びかけました。県のまとめによりますと、2日の大雨では県内8つの河川で氾濫が確認されています。住宅への浸水被害は午後1時現在で五城目町で20