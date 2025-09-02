県内はまた大雨となりました。秋田市や仙北市、五城目町の一部地域には大雨警戒レベル5段階のうち最高レベルの緊急安全確保がいまも出されています。命を守る行動をとるとともに、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。田村修アナウンサー「私の下を流れるのは富津内川です。1時間ほど前はまだ越水・氾濫していなかったんですが1時間で急に増水しました。まわりの田んぼや畑に泥水が入り込んでいます」わ