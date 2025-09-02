衝撃の提言だった。「なにかルールをつくってほしいなと思いますね」巨人やMLBで先発、抑えにと活躍した上原浩治氏が、8月31日、TBS系の報道番組『サンデーモーニング』の「スポーツ御意見番喝！あっぱれ！」に出演。セ・リーグでV戦線を独走する阪神に対し、2位以下が大差をつけられている現状でのクライマックスシリーズ（CS）の必要性について語った言葉だ。この日の時点で、阪神は2位巨人に15ゲーム差をつけ、残り24試