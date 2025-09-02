自民党の参議院議員通常選挙総括委員会がまとめた報告書の内容の一部が明らかになり、SNS上では批判の声があがっている。9月2日朝、NHKは総括委員会の報告書の内容について、《「解党的出直しに取り組み、真の国民政党に生まれ変わる」などと明記する方向で詰めの調整を進めています。》などと報じた。自民党は2日午後の両院議員総会で報告書の内容を発表する。自民党関係者が言う。「報告書では『党再生への誓い』として