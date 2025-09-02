朝の生放送番組『ラヴィット！』（TBS系）にて、特別企画「佐久間大介の夏休みin USJ」が7月29日と8月5日に放送された。佐久間大介（Snow Man）がロケでのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】佐久間大介、まるで彼氏のようなUSJオフショ） 「佐久間大介の夏休みin USJ」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れ、最新アトラクションやグルメを体験する内容で、山添寛（相席スタӦ