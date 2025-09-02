大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。日本、米国、韓国、台湾、欧州から有力大学のゴルファーが参加し、団体戦と個人戦で争われ、個人戦は男女ミックスで実施される。岩井ツインズの弟が2冠を目指す。日大の岩井光太（3年）は2日、18ホールを回って最終調整した。前週