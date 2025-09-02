男性7人組アイドルグループ「THESUPERFRUIT（スパフル）」が2日、都内でメジャーデビューを記念したイベントを開催した。メンバーの名前が入ったタオルマフラーやメンバーカラーのサイリウムが揺れる会場に元気いっぱいに駆け出してきた7人。田倉暉久（21）が「僕たちメジャーデビューしました。おめでとうもらって良いですか？」と呼びかけると、フルファミ（ファンの愛称）が一斉に「おめでとう！」と声をそろえて祝福