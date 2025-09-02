◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2025年9月2日ZOZOマリン）ロッテの種市篤暉投手（26）が3日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。日本ハムはドラフト1位ルーキーの柴田獅子投手（19）が先発する。種市は今季19試合に登板して5勝7敗、防御率3・15。4月下旬から7月上旬には5連敗を喫するなど不本意な投球が続いたが、直近6試合はすべてクオリティースタート（6回以上、自責点3以内）を達成するなど安定