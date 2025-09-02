マクドナルドのハッピーセットをめぐるポケモンカードの転売騒動は社会問題となりました。マクドナルド以外でもユニクロの商品や万博グッズなど各地で同様の事例が相次ぎ、企業が対策を迫られる状況となっています。 ■ポケモンカード転売騒動…高額取引や買い占めも横行 マクドナルドのハッピーセットについてくるポケモンカードの悪質な転売行為が問題になりました。フリマサイトで