モデルの大倉士門さんが、自身のインスタグラムを更新。日本に上陸したばかりの「Alfa Romeo JUNIOR」に乗り、ドライブを楽しむ様子を公開しました。 【写真を見る】【 大倉士門 】新型「Alfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ」「ハンドル握ってる間は常にワクワク」「情熱的にかっこいい」投稿では、赤いボディカラーの「Alfa Romeo JUNIOR（アルファロメオ ジュニア）」と共に立つ大倉さんの姿が見られます。黒いキャップと