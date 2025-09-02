実戦で活躍した垂直離着陸戦闘機アメリカ海兵隊が運用するAV-8B「ハリアーII」の退役を迎える日が、刻一刻と近づいています。2026年中にも完全退役する見込みの同機は、数々の実績とともに、日本でいう“お茶の間”も騒がせた人気者でした。【あーあ…】これが「丸裸にされた」引退ハリアーIIです（動画で！）AV-8Bはイギリスで開発された世界初の実用VTOL（垂直離着陸）戦闘機「ハリアー」をベースに、アメリカとイギリスが共