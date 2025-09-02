立憲民主党の野田代表は参院選の総括が了承されたことを受け、「党勢拡大に向け、一丸となった体制を作りたい」として、党の執行部人事に着手する考えを示しました。立憲民主党野田佳彦 代表「党内改革に着手をして、そして党勢拡大に向けた、まさに一丸となった体制を作っていきたい」立憲民主党は7月に行われた参院選について、「事実上の敗北と言わざるを得ない」などとする総括をまとめました。これを受けて立憲民主党