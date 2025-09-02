Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、合計100Wと高出力でサブウーファーも内蔵したFunLogy（ファンロジー）の「FUNLOGY Soundbar」やコンパクトサイズながら大迫力なサウンドが楽しめるSANWA SUPPLY（サンワサプ