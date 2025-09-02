新潟地方気象台は【線状降水帯予測情報】を発表し、県内では3日(水)朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとしています。低い土地の浸水、土砂災害などに警戒を呼びかけています。 前線が3日(水)昼前にかけて北陸地方を通過する見込みとなっていて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるといいます。 ◆3日(水)午後6時までに予想される24時間降水量(多いところ) 新潟県150mm