自民党の三役が、いずれも辞任の意向です。森山幹事長は両院議員総会で辞意を表明し、その後、発言について記者団に明かしました。自民党・森山幹事長：選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたい。私の進退につきましては、任命権者である石破総裁にお預けする。また関係者によりますと、鈴木総務会長が、石破首相に対して辞任の意向を伝えたということです。さらに、小野寺政調会長も石破首相に辞意を伝えた