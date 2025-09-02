北朝鮮の金正恩総書記が、特別列車で中国・北京に到着しました。3日に行われる軍事パレードには、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領と並んで参加予定。厳戒態勢が敷かれています。◇習近平国家主席「古い友人よ、北京で再会できてうれしい」プーチン大統領「親愛なる友人」2日午後の会談後には、2人でアフタヌーンティー。親密な様子を見せるロシアのプーチン大統領と、中国の習近平国家主席。ここに、まもなく合流