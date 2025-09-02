news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「伯父のみそ汁に『有毒植物』高校3年生の少年逮捕」のニュースについてお伝えします。◇◇◇同居する伯父を殺害しようとした疑いで逮捕された高校3年生の少年。味噌汁に有毒な植物を混入させるというものでした。千葉県・市原市で母親、伯父との3人で暮らす少年、事件が起きたのは今年7月のこと。少年（18）「いびきがうるさいことに耐えられず殺そうと思い、キョウチクトウの