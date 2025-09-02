俳優の吉岡里帆と水上恒司がW主演を務める実写映画『九龍ジェネリックロマンス』(8月29日公開)に、TVアニメ版『九龍ジェネリックロマンス』で鯨井令子役、工藤発役を務めた声優の白石晴香と杉田智和が出演していることが明らかになった。実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』に、TVアニメ版『九龍ジェネリックロマンス』で鯨井令子役、工藤発役を務めた声優の白石晴香と杉田智和がカメオ出演『九龍ジェネリックロマンス』は、吉