岐阜県の下呂温泉街に近いウナギの養殖場。もともと下呂市の公共の観光施設だった温泉の駐車場だった場所です。 【写真を見る】ウナギが安く食べられる？秘密は“温泉水”に ｢そのままの温度で育てられる｣ 通常の1/2の時間で出荷可能に 岐阜・下呂市 去年11月、ウナギの養殖場をここに構えたのは、隣の高山市で観光事業などを手掛ける会社。 現在は実験段階ですが、直径約3.5メートルの水槽に7～8トンの温泉水を引