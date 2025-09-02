作曲家の梶浦由記が、ライブツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21 〜60 Songs〜』を開催し、7月26日の大阪・NHK大阪ホールを皮切りに約1ヶ月にわたる全公演を完遂した。千秋楽となった8月24日の埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールには、LiSA、KOKIA、ASCA、JUNNAといった豪華ゲストが登場。サブタイトル“60 Songs”の名のとおり、ツアー全体で60曲を披露し、梶浦が掲げたコンセプトを締めくくった。【ライブ写真多数】豪華ステー