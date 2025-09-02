俳優の山田裕貴が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）が、「第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭」で上映されることが発表された。9月24日の上映がワールドプレミアとなる。【画像】映画『爆弾』場面写真本作はアジア映画のショーケース部門「Asian Cuts」に選出され、当日は主人公である交渉人・類家を演じる山田と、爆弾の存在を予告する謎の男・スズキタゴサクを演じる佐藤二朗が登壇予定。劇中で火花を散らす