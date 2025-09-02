今年3月に芸能界復帰を発表した元欅坂46でタレントの今泉佑唯が、5日発売のエンタメ情報誌『グラビアプレスVol.12』（秀麗出版）で表紙を飾る。今泉にとって復帰後初表紙となる。【画像】エンタメ情報誌『グラビアプレスVol.12』W表紙はSKE482025年に芸能活動を再開した今泉。今大切にしているものや、変わったこと・変わらない想いについてのインタビューを通じて、今泉の「本音」に迫る。決意を感じさせる凜としたドレス