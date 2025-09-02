南さつま警察署によりますと2日午後4時半ごろ、鹿児島県南さつま市坊津町の国道226号で、大型トレーラーがガードレールに接触し身動きがとれなくなりました。 この事故によるけが人はいないということです。 現場は中央線のない狭いカーブで、2日午後5時半現在も通行止めが続いています。 ・ ・ ・